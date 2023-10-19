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Спецборт МЧС РФ прибыл в Эль-Ариш с грузом гуманитарной помощи для жителей Газы

В египетской город Эль-Ариш прилетел спецборт Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находится гуманитарная помощь для жителей сектора Газа, передает ТАСС.

В Египет прилетел самолет МЧС РФ с гуманитарной помощью для жителей Газы
© РИА Новости

Спецборт МЧС РФ прилетел из подмосковного аэродрома Раменское.

В данный момент самолет готовится к разгрузке. После передачи организации Красного Полумесяца Египта гуманитарная помощь будет направлена в сектор Газа.

Город Эль-Ариш находится недалеко от границы с Палестиной.

Как сообщал заместитель главы МЧС Илья Денисов, ведомство доставит 27 тонн гуманитарного груза для жителей сектора Газа. В анклав поступят мука, сахар, рис, макаронные изделия.

19 октября также сообщалось, что больницы в секторе Газа испытывают острую нехватку лекарств, медицинских принадлежностей и расходных материалов.

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