Руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем Telegram-канале сообщил, что обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой проверить актрису Лию Ахеджакову на дискредитацию российской армии и финансовую помощь ВСУ. По его словам, Ахеджакова неоднократно оскорбляла российский народ, критиковала политику страны и выступала в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, организовавшего теракты в Крыму.

Напрасно Лия Меджидовна думает, что если напечатанное от ее имени смогло сойти за фейки, то и все ее интервью и выступления, имеющиеся в интернете, тоже признают таковыми. Ещё с 2013 года последняя выступает за Украину, считает, что Крым нужно «отдать» обратно, бойцы ЛДНР — террористы, а малазийский «Боинг» сбили русские, — пояснил Бородин.

Ранее Бородин заявил, что нельзя давать возможность таким артистам, как лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, зарабатывать в России и на россиянах. Он добавил, что накануне обращался с жалобой в правительство Самары и объяснил, что музыканта нельзя допускать к выступлению, назвав его «настоящим предателем».