Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Евгений Артемьев

Евгений Артемьев, актер театра и кино, умер на 69-м году жизни. Об этом пишет пресс-служба Театра им. В.Ф. Комиссаржевской, где он служил многие годы.

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«Ушел из жизни Евгений Артемьев. Коллектив Театра им. В.Ф. Комиссаржевской скорбит вместе с близкими», — отметили в пресс-службе.

Евгений Артемьев родился 14 мая 1955 года. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (курс главного режиссера Театра им. В.Ф. Комиссаржевской Рубена Агамирзяна) в 1981 году.

Актер сыграл главные и эпизодические роли во многих спектаклях, в их числе — «Как важно быть серьезным» (постановка А. Белинского) и «Баллада о солдате» (постановка Г. Опоркова).

Впоследствии Артемьев несколько лет проработал в детском драматическом «Театре на Неве». В 2004 году вернулся в театр им. В.Ф. Комиссаржевской, но уже в качестве заведующего труппой (до 2015 года).