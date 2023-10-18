В российских школах отменят проверочные работы по иностранным языкам

В российских школах со следующего учебного года не будут проводить всероссийские проверочные работы (ВПР) по иностранным языкам. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Точно уже мы не будем проводить ВПР по иностранным языкам. Это решение консолидированное, принятое», — сказал Музаев в ходе встречи с родителями в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» (цитата по РИА Новости).

Работы по остальным предметам останутся, однако процедура их проведения в 11-х классах может измениться.

Музаев добавил, что в будущем планируется поменять модель перехода в 10-й класс, а также поступления в учреждения среднего профессионального образования. По его словам, действующая модель «по количеству экзаменов» и «по подходам» не соответствует современным требованиям. Другие детали он не привел, пишет «Коммерсантъ».