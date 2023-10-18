Голикова рассказала, почему в России снижается уровень бедности

По итогам последней всероссийской переписи населения в России проживают более 30 миллионов детей, которые воспитываются в 24,5 миллиона семей. Как следует из официальной статистики, уровень бедности в стране, в том числе и среди семей с детьми, в последнее время снижается. Например, численность детей, проживающих в малоимущих домохозяйствах, по сравнению с 2021 годом сократилась на 800 тысяч человек. Такие данные содержат материалы к госдокладу о положении детей и семей, имеющих детей, в России, которые представила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании Госдумы 18 октября.

В интересах 10 миллионов детей

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В Госдуме обсудили материалы к докладу кабмина о положении детей и семей, имеющих детей, в России. Такой документ готовят каждый год уже несколько десятилетий. Однако депутаты заслушивают его впервые — такое требование ввели только в этом году.

Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, по итогам последней всероссийской переписи населения в России проживают более 30 миллионов детей, которые воспитываются в 24,5 миллиона семей.

Как следует из официальной статистики, уровень бедности в стране, в том числе и среди семей с детьми, в последнее время снижается.

«В 2022 году уровень бедности в целом по стране сократился до 9,8 процента. А численность детей, проживающих в малоимущих домохозяйствах, по сравнению с 2021 годом сократилась на 800 тысяч человек», — рассказала Голикова.

Этому способствовал целый ряд мер поддержки, который приняли в последнее время: увеличение минимального размера оплаты труда, содействие трудоустройству родителей, а также введение с 1 января этого года единого пособия для семей с детьми и беременных женщин.

«Сейчас единое пособие выплачивается на более чем 10 миллионов детей. Также его получают 345 тысяч беременных женщин», — уточнила вице-премьер.

Два прожиточных минимума в основе

Представленные цифры прокомментировала председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина: «Из-за черты бедности выходят в основном те семьи, которые получают 50 или 75 процентов от максимального размера пособия, а значит имеют другой доход».

«При этом те, кто получают 100 процентов пособия (семьи, где с учетом повышенной 75-процентной выплаты среднедушевой доход так и не достиг прожиточного минимума. — Прим. Ред.), категорию бедных, к великому сожалению, не покинули», — отметила Останина.

Напомним сейчас размер единого пособия на детей до 17 лет зависит от прожиточного минимума (ПМ) на ребенка в регионе. В зависимости от уровня жизни каждой конкретной семьи, ей могут выплачивать 50, 75 или 100 процентов от ПМ.

В связи с этим депутат обратилась к вице-премьеру: «Предлагали и предлагаем увеличить критерий расчета размера пособия — с одного до двух прожиточных минимумов».

Критерии нуждаемости — старые и новые

Нина Останина также отметила, что в профильный комитет Госдумы продолжают поступать жалобы на отказы в назначении единого пособия. Она напомнила, что только по представлению прокуратуры с начала года в правах на пособие восстановили 147 тысяч семей.

Как правило, отказы связаны с введением новых критериев нуждаемости, по которым при расчете доходов семьи учитывается не только заработок, но и движимое и недвижимое имущество, уточнила депутат.

Коллегу поддержала член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева: «С принятием концепции единого пособия все шесть пособий зависят от дохода и имущественного ценза. При этом маткапитал предоставляется всем — что, абсолютно, верно».

«Не кажется ли вам что часть пособий, связанных с рождением ребенка и тем, кто встал на учет ранних сроках беременности стоит вывести из структуры единого пособия и выдавать без учета дохода семьи», — обратилась депутат к вице-премьеру.

Главная цель — улучшение демографии

Одна из целей поддержки семей с детьми — увеличение рождаемости, отметила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Пока же реализация национального проекта «Демография» не приносит ожидаемых результатов — в 2023 году Россия может достичь исторического минимума по рождаемости населения.

Кузнецова напомнила, что в 2020 году был исключен показатель увеличения суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 детей на одну женщину. Другие целевые показатели эффективности проекта, отражающие естественный прирост населения, отсутствуют.

«Важно менять не коэффициенты эффективности, если мы их достигать не можем, а принимать необходимые решения по изменению действующих программ», — сказала Кузнецова.

Для этого необходимо проверить и переработать программы, направленные на улучшение демографической ситуации, обратилась депутат к вице-премьеру.

Она также отметила, что тема защиты детей — это то, что объединяет депутатов всех фракций. Законодатели продолжат разработку различных инициатив, направленных на совершенствование демографической политики, мер поддержки отдельных категорий семей и решения вопросов в целом, пообещала вице-спикер.