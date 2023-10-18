МЧС связало 40% пожаров в жилых домах с электрооборудованием

На втором месте по частоте возникновения возгораний — неосторожное обращение с огнём, на третьем — печное оборудование.

Об этом сообщил на пресс-конференции замглавы департамента надзорной деятельности МЧС Сергей Воронов. По его словам, 80% всех пожаров приходятся именно на жилой сектор. Их число растёт с наступлением холодов.