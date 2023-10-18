Композитора Гладкова похоронят на Ваганьковском кладбище 19 октября
Похороны композитора Геннадия Гладкова состоятся 19 октября на Ваганьковском кладбище. Об этом рассказал его помощник Малик Аминов.
"Геннадия Гладкова похоронят на Ваганьковском кладбище в четверг", – передает ТАСС его слова.
До этого Аминов сообщил, что прощание с композитором пройдет в семейном кругу, поэтому никого из посторонних на траурную церемонию не пустят. Такое решение, по его словам, было принято совместно с сыном Гладкова.
Народный артист России, автор музыки к более чем 100 фильмам Геннадий Гладков умер 16 октября в возрасте 88 лет. Большую популярность он получил благодаря мультфильму "Бременские музыканты" (1969), ставшего визитной карточкой композитора. Всего Гладков написал музыку к свыше 140 игровым и анимационным кино- и телефильмам, а также к музыкально-драматическим театральным постановкам.
Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким композитора в связи с его смертью.