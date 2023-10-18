В России предложили законодательно запретить вегетарианство для детей

В России на законодательном уровне нужно рассмотреть вопрос о запрете вегетарианства и сыроедства несовершеннолетних детей, внесла предложение уполномоченный по правам ребенка в республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Уточняется, что копия такой инициативы направлена на имя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева, а также в комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, передает RT.

Волынец подчеркнула, что модные пищевые привычки могут вызвать у детей дефицит витаминов В12 и D, участвующих напрямую в формировании нормального функционирования опорно-двигательного аппарата.

Более того, по ее словам, дети-вегетарианцы чаще испытывают дефицит белка, железа, кальция, цинка, йода, а это вызывает анемию, неврастению, тяжелое отставание в росте и развитии, нарушения моторики, неврологические дисфункции, дисбаланс гормонов щитовидной железы, запоры, разрушение зубов.

Волынец добавила, что ввиду отсутствия в российском законодательстве положений, которые грозили бы наказанием для родителей, принуждающих детей к вегетарианству без врачебной необходимости, довольно сложно бороться с альтернативными способами питания.

В этой связи уполномоченный по правам ребенка в Татарстане призвала власти рассмотреть вопрос о запрете на законодательном уровне вегетарианства и сыроедства в отношении несовершеннолетних детей.

Напомним, органы опеки и попечительства Ставропольского края изъяли у жительницы Кисловодска полуторагодовалую дочку, которая была истощена и весила вдвое меньше нормы. Мать была не согласна с действиями опеки, считая, что ее дочь «просто худенькая».