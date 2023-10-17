Спецслужбы запретили Прилепину пользоваться мобильным телефоном

Писатель Захар Прилепин рассказал о своей жизни в нижегородской больнице, о дальнейших перспективах и процессе реабилитации. Об этом пишет портал Daily Storm.

Прилепин отметил, что полностью восстановиться пока не удалось. Вместе с тем, добавил он, врачи изначально говорили, что подобные травмы предполагают примерно год реабилитации.

В целом, пояснил писатель, все нормально. Медики, после ряда исследований, предсказали, что «ноги как основная пораженная часть восстановятся на 100%».

По словам Прилепина, врачи не запрещали и не запрещают ему пользоваться телефоном. Решение об отказе от гаджетов было принято на основе рекомендаций сотрудников спецслужб и обусловлено тем, что украинская сторона по-прежнему «воспринимает [его] как человека, ненужного в живом виде».

Писатель заметил, что много читает, освоил в полном объеме русскую классику и Библию. Кроме того, в рамках подготовки материалов для «Уроков русского», изучил данные по Северной Корее, много читал о Петре Великом.