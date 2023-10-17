Названы обстоятельства смерти знаменитого КВНщика Сергея Сивохо
17 октября ушёл из жизни знаменитый советский и украинский КВНщик Сергей Сивохо. Член общественной палаты России Анна Ревякина и актёр Олег Комаров подробнее рассказали об обстоятельствах смерти артиста.
Первые новости о смерти 54-летнего Сивохо появились в ночь с 16 на 17 октября — в них говорилось, что артист ушёл из жизни в больнице. Однако позже эту информацию опровергли. В новых сообщениях указывалось, что Сивохо жив, но находится в крайне тяжёлом состоянии.
За судьбой знаменитого КВНщика следила Анна Ревякина.
«Поступает противоречивая информация. По одной версии, Сергей Сивохо два дня назад попал в больницу и умер пару часов назад. По другой — жив, находится в больнице, но велика вероятность, что это его последние часы. Из-за безнадежности ситуации его, скорее всего, будут отключать от системы поддержки жизни. У него на фоне сепсиса развилась полиорганная недостаточность. Сообщают, что врачи сказали, чтобы близкие прощались», — написала она в своём Telegram-канале.
Утром 17 октября представители Сивохо подтвердили смерть артиста. У него остались супруга Татьяна и 22-летний сын Савва. Актёр Олег Комаров предположил, что смерть Сивохо могли ускорить многочисленные проблемы со здоровьем.
«Я знаю, что у него были большие проблемы с сердцем, он вес большой имел, потом похудел, но все равно это, видимо, сказалось. У него с детства астма была, а он курил много. Все это, видимо, сложилось и повлияло. Неожиданно случилось... 54 года — не возраст», — рассказал он.
Сильнее всего Сергей Сивохо запомнился российскому зрителю как участник международного юмористического клуба КВН. За свою КВН-карьеру Сивохо успел сыграть за команды ДПИ, «Дрим-Тим», сборная СНГ и сборная XX века. Кроме того, Сивохо являлся продюсером украинской студии «Квартал 95» и телеведущим.
17 октября о смерти Сивохо сообщили представители артиста.