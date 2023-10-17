Названы обстоятельства смерти знаменитого КВНщика Сергея Сивохо

«Поступает противоречивая информация. По одной версии, Сергей Сивохо два дня назад попал в больницу и умер пару часов назад. По другой — жив, находится в больнице, но велика вероятность, что это его последние часы. Из-за безнадежности ситуации его, скорее всего, будут отключать от системы поддержки жизни. У него на фоне сепсиса развилась полиорганная недостаточность. Сообщают, что врачи сказали, чтобы близкие прощались», — написала она в своём Telegram-канале.