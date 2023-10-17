Музей-заповедник С.В. Рахманинова - что посмотреть рядом с Тамбовом

После посещения Воронежского заповедника, участники автопробега «Путешествуй по России. Путешествуй со Сбером» отправилась в Тамбов, а точнее – в расположенный неподалеку музей-заповедник С.В. Рахманинова «Ивановка».

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Музей-заповедник С.В. Рахманинова «Ивановка»

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Музей-заповедник Сергея Васильевича Рахманинова находится в селе Ивановка Уваровского района Тамбовской области — там располагалась усадьба родственников композитора, семьи Сатиных. Сейчас музей является крупнейшим мировым центром сохранения и трансляции наследия, связанного с жизнью и творчеством великого Рахманинова.

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Рамблер

С усадьбой связан значительный период жизни композитора. С июня 1890 по апрель 1917 года, до эмиграции, он каждый год жил и творил в этом имении. Позднее все строения Ивановки оказались уничтожены в ходе революции и Гражданской войны, однако в 1968 их решили восстановить – чтобы увековечить память композитора.

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Рамблер

Торжественное открытие Дома-музея имени Рахманинова состоялось 18 июня 1982 года. С тех пор там ежегодно проходят международные музыкальные фестивали имени композитора, фольклорные праздники, научные конференции и концерты. Через пять лет, в 1987 году, дом-музей преобразовали в музей-усадьбу.

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Уже в 90-е годы на территории усадьбы воссоздали гараж, а после — кладовую. Позднее удалось восстановить и сам усадебный дом, который открыли для посетителей 25 сентября 1995 года. В последующие годы там реконструировали розарий, дворовую избу и построили новую беседку.

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Сейчас экспозиция музея-заповедника представлена кабинетом владельца усадьбы Александра Сатина, кабинетом Рахманинова, библиотекой и бильярдной усадебного дома, гостиной, комнатами Варвары и Софьи Сатиных и другими помещениями. Предметы обстановки, мебель и даже рояли для усадьбы собирают, что называется, «с миру по нитке». Какие-то вещи принесли местные жители, предки которых растаскивали бывшее дворянское имение, что-то присылают многочисленные родственники Рахманинова, что-то достается из сторонних коллекций, ну а часть композиции – хороший «новодел».

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Рамблер

Впрочем, несмотря на то что от реальной усадьбы тут мало что осталось, и всё имение по факту отстроено с нуля, съездить сюда точно стоит. Только выбирайте для этого хорошую погоду – большая часть очарования тут кроется в приусадебной территории. Идеально выровненные газоны, аллеи, аккуратненькие дорожки, лавочки – всё это крайне органично дополняет образ усадьбы.

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На усадьбе Рахманинова и закончился второй автопробег «Путешествуй по России. Путешествуй со Сбером». Всего он продлился пять дней, за которые участники проехали на автомобилях Evolute пять городов Черноземья и посетили массу необычных и интересных мест. Все материалы о путешествии вы можете посмотреть по этой ссылке.