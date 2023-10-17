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Бородин: выступление Кортнева в Самаре нужно отменить

Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, призвал отменить акустический концерт осудившего СВО лидера «Несчастного случая» Алексея Кортнева. Об этом пишет портал «Абзац».

Выступление Алексея Кортнева в Самаре призвали отменить
© globallookpress.com

Концерт запланирован на 29 ноября в Kowalski Club в Самаре.

Общественный деятель отметил, что намеревается обратиться к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с просьбой не допустить проведения мероприятия.

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Бородин пояснил, что Кортнев осудил спецоперацию, не поддерживает Россию. Соответственно, добавил он, «следует закрыть этому господину все концерты в нашей стране».

По его словам, если музыкант поддерживает Украину, то и выступать ему нужно перед украинцами.

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