Выступление Алексея Кортнева в Самаре призвали отменить

Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, призвал отменить акустический концерт осудившего СВО лидера «Несчастного случая» Алексея Кортнева. Об этом пишет портал «Абзац».

Концерт запланирован на 29 ноября в Kowalski Club в Самаре.

Общественный деятель отметил, что намеревается обратиться к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с просьбой не допустить проведения мероприятия.

Бородин пояснил, что Кортнев осудил спецоперацию, не поддерживает Россию. Соответственно, добавил он, «следует закрыть этому господину все концерты в нашей стране».