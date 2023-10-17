Квартиру Ефремова в центре Москвы захотели отобрать

У российского актера Михаила Ефремова захотели отобрать квартиру в центре Москвы, которую он получил в наследство. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Речь идет о пятикомнатной квартире 123 квадратных метра на Тверской улице в двух километрах от Кремля. Стоимость объекта составляет 50 миллионов рублей. Жилье принадлежало дяде актера концертмейстеру Александру Покровскому. Источник канала подтвердил, что Ефремов вступил в наследство 27 марта текущего года.

Накануне одно из московских адвокатских бюро получило якобы новое завещание Покровского, в котором он просит передать квартиру Министерству культуры или Правительству города. Конверт с запиской адвокатам передал неизвестный, не предоставивший никаких объяснений. В расписке отмечается, что Ефремов оказал на Покровского давление, чтобы стать владельцем недвижимости.