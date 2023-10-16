СМИ: мошенники выманили у комика Романа Хана крупную сумму

Мошенники обманом выманили у комика Романа Хана 167 тыс. рублей, пишет Telegram-канал Baza.

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По данным канала, в начале октября 2023 года телеведущий запланировал поездку на курорт. Он нашел во «ВКонтакте» группу по продаже туристических путёвок и обратился к менеджеру, контактные данные которого были указаны на странице.

Менеджер помог ему подобрать удобный вариант и запросил аванс. Роман перевел деньги, получил подтверждающие документы, отправил оставшуюся часть суммы.

После получения денег представитель «турагентства» перестал выходить на связь. Хан предположил, что стал жертвой жуликов и обратился в полицию.

Ведется расследование обстоятельств происшествия.

Напомним, что Хан приехал в Москву из Хабаровска. В короткое время сделал успешную карьеру.