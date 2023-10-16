Галстук Цоя продадут за 2,5 миллиона рублей

Галстук лидера группы «Кино» Виктора Цоя продают за 2,5 миллиона рублей. Об этом говорится в Telegram-канале РЕН-ТВ. Его продает коллекционер, который, по его утверждениям, продает аксессуар за два года до смерти музыканта.

На опубликованной фотографии лота видна надпись «На память» и автограф Цоя. Уточняется, что позже галстук оказался у фаната артиста, который хранил его у себя последние годы, после чего вещь попала в распоряжение галереи Stargift.