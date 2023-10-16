Названа вероятная причина смерти Геннадия Гладкова

Причиной смерти 88-летнего народного артиста России Геннадия Гладкова названа острая сердечно-сосудистая недостаточность. Об этом стало известно ИА "Регнум".

Тело композитора обнаружили в семь утра 16 октября в его квартире на Садово-Триумфальной улице. Прибывшим на вызов медикам в этот раз оставалось лишь констатировать смерть композитора.

Как уточняет Mash, четыре дня назад Геннадий Гладков, по данным канала, уже обращался за медицинской помощью, и врачи диагностировали у легенды вегето-сосудистую дистонию - комплекс нарушений в работе вегетативной нервной системы.

Каналу стало известно, что тогда медики оказали народному артисту помощь на дому, в московской квартире, и "госпитализация ему не потребовалась".