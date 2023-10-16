Адвокат перечислила самые подделываемые в России документы

Председатель коллегии адвокатов «Антонова и партнеры» Екатерина Антонова перечислила самые подделываемые в России документы. Своими наблюдениями она поделилась в беседе с «Царьградом».

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По словам специалиста, чаще всего злоумышленники подделывают удостоверяющие личность документы, такие как паспорт, водительское удостоверение и военный билет. Они делают это, чтобы избежать преследования, получить незаконные преимущества или доступ к определенным ресурсам.

Кроме того, фальсификации подвергаются бумаги официального характера — справки, сертификаты, выписки из реестров. Подделка этих документов, отмечает юрист, может быть связана с целью подтвердить недостоверные сведения, получить льготы, субсидии, кредиты или другие материальные выгоды.

Также Антонова предупредила о частой фальсификации документов, связанных с правовыми отношениями — договоров, соглашений и решений суда. Подделка этих бумаг может быть связана с обманом контрагента, желанием завладеть чужим имуществом, уклониться от обязательств или ответственности, объяснила она.

«Документы подделывают полностью или частично (...) Для того чтобы обнаружить признаки подделки, необходимо провести специальную экспертизу с использованием различных методов и технических средств. При этом учитываются особенности бумаги, красителей, печатных элементов, водяных знаков, защитной сетки и других реквизитов документа», — сообщила адвокат.