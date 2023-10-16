Единственного библиотекаря удмуртского села уволили за разнос книг

"Для меня наступило время делиться, и я делилась с читателями всем своим опытом, который накопила за 50 лет жизни. Я знаю, что на своем месте я честно выполняла свою работу, несмотря на то, что в библиотеке не было отопления, воды и плохое освещение", — рассказала она.