Вдова Алексея Булдакова осталась без наследства

Друг Людмилы Булдаковой Эдуард Гладкий заявил, что вдова лишилась наследства на недвижимость в Москве. Его слова передает "Пятый канал".

"В данный момент у Людмилы Андреевны вообще ничего нет. У нее нет квартиры, нет дома и нет земли", - подчеркнул мужчина.

По словам Гладкого, право собственности Булдаковой прекратилось в декабре 2022 года. Это выяснила ее племянница, которая не смогла оформить субсидию. Теперь по неизвестной вдове причине недвижимостью артиста владеет другой человек.

Алексея Булдакова не стало в 2019 году от острой сердечной недостаточности. Вдова получила в наследство квартиру в Москве, два дома, машину и землю.

Один участок женщина продала, а второй - сдала в аренду. В начале октября Алексей Панин опубликовал фото с коллегой Алексеем Булдаковым на съемках в России.