Чубайс лично развез гуманитарную помощь пострадавшим от ХАМАС

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс закупил и развез гуманитарную помощь пострадавшим от атаки ХАМАС в Израиле, сообщил журналист и экс-главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иноагентом).

Венедиктов опубликовал в своем Telegram-канале фотографии, на одной из которых Чубайс с коробкой гумпомощи.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» опубликовал фотографию с похожим на Чубайса мужчину в аэропорту Дубая. СМИ писали, что он уехал из Израиля после начала боевых действий.