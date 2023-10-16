Чубайс лично развез гуманитарную помощь пострадавшим от ХАМАС

Чубайс купил и лично развез гуманитарную помощь для пострадавших израильтян
Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс закупил и развез гуманитарную помощь пострадавшим от атаки ХАМАС в Израиле, сообщил журналист и экс-главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иноагентом).
Венедиктов опубликовал в своем Telegram-канале фотографии, на одной из которых Чубайс с коробкой гумпомощи.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» опубликовал фотографию с похожим на Чубайса мужчину в аэропорту Дубая. СМИ писали, что он уехал из Израиля после начала боевых действий.
Позже сам Чубайс сообщил, что вернулся в Израиль после поездки в Дубай, напоминает RT. Он отметил, что поездка в Объединенные Арабские Эмираты была «запланированной, рабочей и короткой», и добавил, что уже находится в Израиле.