Сокуров сообщил, что его фильму "Сказка" отказали в прокатном удостоверении

"Как и ожидалось, из Министерства культуры поступила бумага об отказе выдать прокатное удостоверение фильму "Сказка" Александра Сокурова", - говорится в сообщении в Telegram-канале режиссера.

О фильме "Сказка"

"Сказка" - фильм российско-бельгийского производства, который в фантастическом ключе повествует о событиях Второй мировой войны. Черно-белая картина поднимает вопросы, связанные с ролью личности в истории и ответственностью политических лидеров перед согражданами. В ней представлены сконструированные на основе кадров кинохроники с использованием технических средств анимации образы Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини и Наполеона Бонапарта. Эти персонажи общаются, спорят, излагают свои взгляды, размышляют о жизненном пути.