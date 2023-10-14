Колыбель человечества, места силы и альпаки в Белом колодце - что посмотреть в Воронежской области

Под конец второго дня автопробег «Путешествуй со Сбером. Путешествуй по России» добрался до Воронежа. Проведя там ночь, участники на электроавтомобилях Evolute отправились к самому знаковому месту Воронежской области – музею-заповеднику Костенки.

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Музей-заповедник «Костенки»

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Государственный археологический музей-заповедник «Костенки» занимается охраной и изучением уникальных костенковских стоянок в Хохольском районе Воронежской области. Здесь специализируются на популяризации сохранившегося памятника верхнего палеолита, представляющего собой стоянки древнего человека.

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Первую стоянку древних людей в Костенках отрыл археолог Иван Семенович Поляков в 1879 году. Важным годом для заповедника считается 1923-й, когда на стоянке нашли первую женскую статуэтку. Это открытие положило начало планомерным археологическим исследованиям. С тех пор на территории заповедника были найдены около 60-ти поселений и, вероятно, будут найдены и новые.

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Одна из жемчужин коллекции музея-заповедника — древнее жилище из костей мамонта. Уникальное для археологии открытие сделали в 1949 году, на территории усадьбы местного жителя.

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Директор «Костенок» Виктор Попов отмечает, что музей, по сути, представляет собой саркофаг, который накрывает древнюю стоянку человека. Он был и остается единственным в мире, где жилище Homo sapiens сохранилось в первозданном виде.

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Сейчас «Костенки» привлекают внимание ученых со всего мира. Они продолжают исследования памятников древности, которые приводят к новым открытиям в изучении каменного века. Музей ведет широкую просветительную работу: устраивает ежегодные мероприятия, тематические и выездные выставки, театрализованные программы и мастер-классы для детей.

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Впрочем, самое важное, что заповедник готовят к серьезнейшей реновации. Уже выбран проект, выделен бюджет и ведутся исследовательские и археологические работы. Как говорят местные, получится масштабно.

Природный комплекс «Белый колодец»

Следующая остановка - природный комплекс «Белый колодец» — уникальный парк в 12 километрах от Воронежа. В объятиях белых меловых гор там находятся природные и рукотворные чудеса: каскады озер, пляжи, места для прогулок и различные туристические объекты.

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Меловые скалы Белого колодца, по предположениям ученых, когда-то были дном теплого мирового океана, который стал колыбелью жизни на Земле. Спустя миллионы лет скалы оказались на границе великого ледника и дали дом древнему человеку, который в будущем создаст европейскую цивилизацию.

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Парк представляет собой успешный пример ревитализации отработанного промышленного карьера. Благодаря развитию активити-парка он вернулся к жизни как новая экосистема.

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Изначально на территории существовал спортивный комплекс. В 2003 году там работали трассы и стадион для авто- и мотоспорта, волейбольные площадки, дикий пляж и озеро, в котором можно было порыбачить. 2014-м году в парке открылся вестерн-городок и пляж с водными аттракционами «Эль Эвенто».

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Позднее, в 2021-м году, открылся уникальный Парк альпак, предлагающий уникальный опыт общения с этими удивительными животными. Можно войти к ним в вольер, покормить морковкой и сделать классные фотки. Тут же разместились вольеры с козами и кроликами, зайти к которым тоже никто не запрещает. В 2022 году запустился прокат тюбингов на снежной трассе, а в 2023-м году двери открыл «Ошка парк», в котором желающие могут вдоволь нарезвиться с хаски и самоедами.

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Гости природного комплекса могут не только полюбоваться видами белых гор, но и переночевать в глэмпинге, прокатиться на конях, пройтись по живописному маршруту «Тропа силы», взять уроки в школе экстремального вождения и арендовать эндуро-мотоцикл.

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