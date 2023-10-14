Умерла поэтесса и нобелевский лауреат Луиза Глюк

Лауреат Нобелевской премии по литературе 2020 года поэтесса Луиза Глюк умерла на 81 году жизни. Об этом сообщает Associated Press.

Луиза Глюк родилась в 1943 году в Нью-Йорке в семье потомков еврейских иммигрантов из Венгрии. Свой первый сборник Firstborn («Первенец») поэтесса опубликовала в 1968 году. Глюк получила более 20 литературных премий, в том числе Пулитцеровскую, была почетным доктором нескольких колледжей и членом престижных американских поэтических обществ и научных организаций.