$97.31+0.31102.55-0.48

Захарова сообщила о смерти Наталии Чернышевой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о смерти кандидата исторических наук, доцента, преподавателя Наталии Чернышёвой.

Захарова сообщила о смерти Наталии Чернышевой
© mgimo.ru

«Умерла Наталья Ильинична Чернышёва, воспитавшая в МГИМО не одно поколение журналистов-международников. Потрясающая женщина с удивительной судьбой», — написала дипломат в Telegram.

По словам Захаровой, прощание запланировано, по предварительным данным, на 17 октября в храме МГИМО.

Ранее сообщалось, что бывший министр экономики России Евгений Ясин, занимавший пост в 1990-х годах, скончался в возрасте 89 лет.