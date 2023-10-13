Захарова сообщила о смерти Наталии Чернышевой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о смерти кандидата исторических наук, доцента, преподавателя Наталии Чернышёвой.
«Умерла Наталья Ильинична Чернышёва, воспитавшая в МГИМО не одно поколение журналистов-международников. Потрясающая женщина с удивительной судьбой», — написала дипломат в Telegram.
По словам Захаровой, прощание запланировано, по предварительным данным, на 17 октября в храме МГИМО.
Ранее сообщалось, что бывший министр экономики России Евгений Ясин, занимавший пост в 1990-х годах, скончался в возрасте 89 лет.