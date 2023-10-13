Две сестры умершей от истощения девочки пока остаются с родителями-сыроедами

Две старшие сестры умершей из-за расстройства питания, анемии и отказа родителей от медицинской помощи двухлетней девочки пока находятся с отцом и матерью, которым предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ, но на особом контроле. Об этом рассказала «Звезде» уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова.

«Учитывая вот такое вот ориентирование родителей, специальный режим питания, учитывая, что семьей принято решение о нежелании лечиться традиционными методами, в отношении этих двух девочек сейчас установлен контроль со стороны системы профилактики. Настояли на том, чтобы дети были обследованы, чтобы было известно о состоянии их здоровья», - сообщила Мирошникова.

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Детский омбудсмен предположила, что родителей умершей девочки может ждать ограничение или лишение родительских прав. Она добавила, что старший ребенок является не общим и у нее есть папа, который тоже будет выражать свое намерение по вопросу дальнейшего воспитания дочери.

По словам Мирошниковой, поскольку родителям предъявлено две статьи УК РФ - 125 за оставление в опасности и 156 за неисполнение родительских прав, то окончательное решение опеки будет зависеть от приговора.

Мирошникова отметила, что двухлетняя девочка не попадала в поле зрения органов, так как еще не ходила в садик, а от услуг врачей родители отказались.

«Мне вот этот вот тренд отказа от прививок, отказ от медицинсокго вмешательства, который сегодня имеет место среди молодых родителей, меня он как уполномоченного беспокоит уже давно, потому что отказываться от прививок от заболеваний, которые имеют социально-значимый характер, от тех прививок, которые предусмотрены национальным календарем (это качественный документ, это то, что было выработано на основе научных исследований еще в советские годы), я бы сильно не рекомендовала родителям. Если бы родители шли на контакты с медиками, я думаю, что непоправимого бы не произошло», - резюмировала Мирошникова.