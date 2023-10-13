Москвичка отсудила щенка у бывшего бойфренда

Суд Москвы вернул хозяйке щенка, которого у нее выкрал экс-бойфренд после расставания. Несмотря на это, молодой человек решил не сдаваться и обжаловал решение, передает РИА «Новости».

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Как уточняется, пара жила в квартире девушки. Незадолго до расставания они приняли решение взять из приюта щенка-метиса. После разрыва отношений молодой человек пришел в квартиру за вещами в отсутствии хозяйки и прихватил с собой щенка. Хозяйка обратилась в полицию, но там ей отказали в возбуждении уголовного дела.

Затем девушка напрямую обратилась в суд, где пара доказывала, кто именно является владельцем щенка, так как до начала судебного разбирательства собака уже прожила с новым хозяином несколько месяцев. Пара даже приглашала свидетелей и предоставляла чеки с ветеринарных клиник. Получалось, что они ухаживали за щенком вместе.

В итоге суд допросил директора благотворительного фонда, которая и пристроила щенка. Та рассказала, что она всегда задает потенциальным владельцам животного большое количество вопросов, с целью избежать «неадекватных хозяев». На них молодой человек ответить не смог, сославшись, что собеседование будет проходить его девушка, так как она хочет завести щенка для себя.

Кроме того, именно девушка оформляла ветпаспорт животного, со своей банковской карты покупала корм щенку и оплачивала услуги ветеринаров.

«Истребовать из незаконного владения имущество – собаку породы метис, кличка Поршень, пол мужской, чепрачного (черно-белого) окраса», – такое решение вынес суд.

Дело закрыть еще не удалось, так как молодой человек подал иск на решение суда. Он будет рассмотрен в конце октября.