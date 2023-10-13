В Минобрнауки анонсировали изменение статуса магистратуры

Магистратура должна занять новое место в системе высшего образования и не подменять другие уровни обучения. Сейчас Минобрнауки России обсуждает изменение статуса магистратуры в новой системе, сообщил ТАСС замминистра Дмитрий Афанасьев.
"Сейчас обсуждается новая уровневая система по обращению президента. Вот в рамках нее, конечно, будет изменение статуса магистратуры", - сказал он.
Афанасьев пояснил, что магистратура должна занять новое место в системе высшего образования, не подменяя другие уровни обучения.
"С названием - специализированное высшее образование - она должна базовую ступень углублять и специализировать. Пока обсуждается логика сама", - уточнил он.
12 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023-2026 учебных годах в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Томском государственном университете.
Согласно документу, в новой системе устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составят: в базовом высшем - от четырех до шести лет, в магистратуре - от одного года до трех лет. Как ранее сообщал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, в этом году на новые стандарты переведены 111 специальностей.
По данным Минобрнауки, полный переход вузов на новые стандарты планируется с 1 сентября 2025 года.