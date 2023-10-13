Когда не хочется вставать с кровати: как отличить осеннюю меланхолию от депрессии

Осенью дни становятся короче, идет дождь, а под ногами хлюпает слякоть, поэтому совершенно нормально, что в это время года многим становится немного грустно. Но иногда плохое настроение может сигнализировать о развитии серьезного психического заболевания. Психолог Наталья Наумова рассказала «Вечерней Москве», как отличить осеннюю меланхолию от депрессии.

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Потеря интереса к жизни

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По ее словам, в первую очередь депрессия отличается от осенней меланхолии тем, что человек теряет интерес к жизни и не хочет вставать с кровати.

— Он перестает получать удовольствие от встреч с друзьями, ему становится в тяжесть ходить в кино, театры, заниматься хобби. Возникает внутренний упадок. Человеку не хочется вставать с кровати, а единственное желание — постоянно лежать. При этом у человека нет повода для печали, но на него накатывают грусть и тоска, а также становится сложно собой управлять, — сказала она.

Специалист подчеркнула, что это повод обратиться к специалисту, чтобы проверить гормональный статус и определить точный диагноз.

— Врач назначит все необходимые анализы, чтобы поставить точный диагноз и назначить медикаментозное лечение. Однако если не будет выявлено проблем со здоровьем, то важно обратиться к психологу и провести психотерапию. Это поможет лучше человеку управлять своими состояниями, лучше себя понимать и выходить из кризисов, — объяснила Наумова.

Управлять своими мыслями

Психолог отметила, что если человек испытывает грусть, но его настроение улучшается во время встреч с друзьями, то это осенняя меланхолия.

— Если у человека осенняя меланхолия, у него появляются мысли об упущенном лете и радости, он сожалеет, что теперь стало холодно. Эти переживания характерны для меланхолии. Но как только у него появляется возможность поехать в отпуск или встретиться с друзьями, настроение повышается и жизнь налаживается. В таком случае нужно научиться управлять своими мыслями, не концентрироваться на плохом и искать положительные моменты в каждом дне, — сказала она.

Как считает специалист, если вас одолевает осенняя хандра, то необходимо:

больше двигаться;гулять не менее двух часов в день;встречаться с друзьями;посещать интересные мероприятия;получать новые впечатления;радовать себя;контролировать свои мысли.

— Также нужно ставить перед собой интересные цели и стремиться их реализовать, тогда хандра быстро улетучится, — подытожила Наумова.

Психолог Маргарита Алексеева рассказала, что иногда изменения в поведении близкого человека могут намекать на появившиеся у него психические расстройства. Однако, чтобы их заметить, необходимо наличие близких отношений в семье.