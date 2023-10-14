В России хотят учредить День бабушки

Володин проводит опрос об учреждении в России Дня бабушки
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил читателям своей страницы в соцсетях ответить на вопрос, считают ли они правильным, чтобы в нашей стране официально был учрежден День бабушки.
«В жизни каждого человека, его воспитании особую роль играет бабушка. Я свою до сих пор вспоминаю с теплом. У нас есть День матери, День отца. Считаете ли вы правильным, чтобы в нашей стране официально был учрежден День бабушки?» — спросил председатель Госдумы.
Участникам опроса предложено выбрать один из трех вариантов ответов: «да», «нет», «все равно».
На момент написания заметки проголосовало более 9 тысяч человек. 77 процентов выбрали вариант «да», 10 процентов — «нет», 13 процентов «все равно».