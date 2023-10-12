Росавиация открыла горячую линию для россиян, желающих вылететь из Израиля

Росавиация открыла горячую линию для информирования российских граждан, желающих вылететь из Израиля.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Для информирования российских граждан, желающих вылететь из Израиля рейсами российских авиакомпаний, Росавиация открыла горячую линию: +7(800)200-40-01», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что авиакомпании «Азимут» и Red Wings выполняют ежедневные прямые рейсы между Израилем и Россией.

Ранее в Израиле погибли бывший советский учёный Сергей Гредескул и его жена.