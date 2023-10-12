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Росавиация открыла горячую линию для россиян, желающих вылететь из Израиля

Росавиация открыла горячую линию для информирования российских граждан, желающих вылететь из Израиля.

Росавиация открыла горячую линию для россиян, желающих вылететь из Израиля
© РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Для информирования российских граждан, желающих вылететь из Израиля рейсами российских авиакомпаний, Росавиация открыла горячую линию: +7(800)200-40-01», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что авиакомпании «Азимут» и Red Wings выполняют ежедневные прямые рейсы между Израилем и Россией.

Ранее в Израиле погибли бывший советский учёный Сергей Гредескул и его жена.

Также стало известно, что первым погибшим в ходе эскалации в Израиле россиянином оказался Денис Беленький.

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