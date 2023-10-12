ВЦИОМ: Россияне назвали Хабенского и Пересильд актером и актрисой 2023 года
Актером и актрисой 2023 года, по мнению россиян, стали Константин Хабенский и Юлия Пересильд, лучшим фильмом назван «Чебурашка». Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам проведенного опроса.
«Константин Хабенский, Сергей Безруков и Владимир Машков второй год подряд входят в тройку лучших актеров года по версии россиян (12%, 11% и 11% соответственно от числа давших содержательный ответ). <...> Актрисой года, по версии россиян, стала Юлия Пересильд (11% от числа давших содержательный ответ), тогда как еще год назад она не входила даже в пятерку лучших (2022 год – 2%). По-видимому, лидерство в рейтинге Пересильд обеспечила главная роль в фильме «Вызов» – первой кинокартине, снятой в космосе. Светлана Ходченкова, как и годом ранее, расположилась на второй строчке (5%), следом идет Екатерина Гусева (4%) и лидер рейтинга 2022 года Елизавета Боярская (4%)», – уточнили в пресс-службе.
По данным ВЦИОМ, также фигурировали в народном рейтинге Данила Козловский (3%), Дмитрий Певцов (3%), Федор Бондарчук (3%), Дмитрий Нагиев (3%), Игорь Петренко (3%) и Михаил Пореченков (3%). В списке лучших актрис 2023 года упомянуты Мария Куликова, Любовь Аксенова, Анна Ковальчук, Ирина Пегова (по 3%).
Двумя лучшими российскими кинофильмами 2023 года россияне признали «Чебурашку» (11%) и «Вызов» (9%).
Во всероссийском телефонном опросе «ВЦИОМ-Спутник» приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.