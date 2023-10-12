«Константин Хабенский, Сергей Безруков и Владимир Машков второй год подряд входят в тройку лучших актеров года по версии россиян (12%, 11% и 11% соответственно от числа давших содержательный ответ). <...> Актрисой года, по версии россиян, стала Юлия Пересильд (11% от числа давших содержательный ответ), тогда как еще год назад она не входила даже в пятерку лучших (2022 год – 2%). По-видимому, лидерство в рейтинге Пересильд обеспечила главная роль в фильме «Вызов» – первой кинокартине, снятой в космосе. Светлана Ходченкова, как и годом ранее, расположилась на второй строчке (5%), следом идет Екатерина Гусева (4%) и лидер рейтинга 2022 года Елизавета Боярская (4%)», – уточнили в пресс-службе.