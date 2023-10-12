СМИ узнали подробности о третьем россиянине, погибшем в Израиле

RT выяснил подробности о третьем россиянине, который погиб в результате нападения ХАМАС в Израиле. Это 20-летний Дмитрий Решетников из Волгограда.

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Как рассказала RT рабанит Волгоградской еврейской общины Яэль Иоффе, которая пообщалась с его родителями, Решетников уехал в Израиль жить и учиться после восьмого класса.

«Хотел служить, причём говорил, что не хочет сидеть в штабах и кабинетах. Стремился попасть в бригаду «Голани» — в Израиле она считается элитными войсками», — сообщила она.

Во время нападения палестинцев Дмитрий находился на военной базе на юге Израиля. В результате атаки было много погибших, тело Решетникова не могли найти на протяжении четырёх дней.

У мужчины осталась девушка-военнослужащая. Сам он должен был служить ещё полгода.

Дмитрий будет похоронен в Израиле. Как рассказала Иоффе, его отец может попасть на прощание с сыном, данный вопрос прорабатывается консульством.

Ранее в Израиле погибли бывший советский учёный Сергей Гредескул и его жена.