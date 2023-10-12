Пинский рассказал о своем состоянии после сообщений о «пробитой голове»

Ресторатор Антон Пинский заявил NEWS.ru, что получил мелкую ссадину, задев головой столб в центре Москвы. По его словам, сотрудники скорой помощи подтвердили, что беспокоиться не о чем и обработали место зеленкой.

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Мелкая ссадина, даже нечего обсуждать. Споткнулся и немного задел столб. После этого продолжил рабочий день, но заботливые сотрудники вызвали скорую помощь, которая подтвердила, что беспокоится не о чем, обработав место зеленкой, — рассказал новый совладелец Starbucks и Domino’s Pizza.

О том, что Пинский травмировал голову на Большой Якиманке, ранее сообщил Telegram-канал Mash. Переходя дорогу, он отвлекся и не заметил столб. Позже он добрался до ближайшего ресторана, где ему и вызвали скорую.

Ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимур Юнусов (Тимати) в августе сообщили о приобретении активов проблемной пиццерии Domino’s Pizza в России. Предприниматели выкупили порядка 60 точек после обращения прежних владельцев ресторанов сети. Пинский подчеркнул, что рестораны приобретались не у самой сети Domino’s Pizza, а у франчайзи заведений.