Ольга Скабеева высмеяла Джастина Бибера

Журналистка Ольга Скабеева в своем Telegram-канале прокомментировала пост в соцсетях популярного канадского поп-R&B-певца Джастина Бибера.

Скабеева отметила, что Бибер, также как и многие другие звезды, опубликовал пост в поддержку Израиля.

Вместе с тем, пояснила телеведущая, слова «Молюсь за Израиль» он напечатал на фотографии, на которой запечатлена разбомбленная израильскими летчиками палестинская Газа.

Напомним, что в октябре 2023 года между Израилем и палестинским движением ХАМАС разгорелся конфликт.

Бойцы движения 7 октября провели тщательно спланированную операцию. В ходе ее они захватили порядка 20 населенных пунктов, военную базу, взяли большое количество трофеев. В ответ военнослужащие Армии обороны Израиля нанесли ракетно-бомбовые удары по сектору Газа.

За пять дней конфликт унес свыше 2,4 тыс. жизней. Были разрушены десятки домов, ключевые объекты гражданской и военной инфраструктуры.