Тепляков требует жилищный учет улучшить условия проживания его семьи
Многодетный отец Евгений Тепляков, ставший известным как отец вундеркинда Алисы Тепляковой, обратился в жилищный учёт Москвы с требованием улучшить условия проживания его семьи. Об этом сообщает «НеМалахов».
Отмечается, что на подачу необходимых документов Тепляков потратил около 10 часов.
«Мы подали документы на жилищный учет в Москве. Как вы знаете, у нас нет никакой поддержки государства в этом вопросе, но при этом нам в свое время обещали помощь... Очень просим не откладывать наше дело и сразу рассмотреть. В однокомнатной квартире площадью в 30 квадратных метров, как вы понимаете, не развернешься и не пошикуешь», — рассказал он.
Тепляков также добавил, что его большая семья не может похвастаться достатком — его зарплата составляет 50 тысяч рублей, на которые тяжело содержать 8 детей.
«Это страшная ситуация, но какая есть. Нужно очень многим жертвовать, чтобы учить детей, воспитывать из них вундеркиндов», — добавил он.