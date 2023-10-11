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Тепляков требует жилищный учет улучшить условия проживания его семьи

Многодетный отец Евгений Тепляков, ставший известным как отец вундеркинда Алисы Тепляковой, обратился в жилищный учёт Москвы с требованием улучшить условия проживания его семьи. Об этом сообщает «НеМалахов».

Тепляков требует жилищный учет улучшить условия проживания его семьи
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Отмечается, что на подачу необходимых документов Тепляков потратил около 10 часов.

«Мы подали документы на жилищный учет в Москве. Как вы знаете, у нас нет никакой поддержки государства в этом вопросе, но при этом нам в свое время обещали помощь... Очень просим не откладывать наше дело и сразу рассмотреть. В однокомнатной квартире площадью в 30 квадратных метров, как вы понимаете, не развернешься и не пошикуешь», — рассказал он.

Тепляков также добавил, что его большая семья не может похвастаться достатком — его зарплата составляет 50 тысяч рублей, на которые тяжело содержать 8 детей.

«Это страшная ситуация, но какая есть. Нужно очень многим жертвовать, чтобы учить детей, воспитывать из них вундеркиндов», — добавил он.

Ранее Евгений Тепляков проиграл дело в суде против МГУ.

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