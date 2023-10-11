Тепляков требует жилищный учет улучшить условия проживания его семьи

«Мы подали документы на жилищный учет в Москве. Как вы знаете, у нас нет никакой поддержки государства в этом вопросе, но при этом нам в свое время обещали помощь... Очень просим не откладывать наше дело и сразу рассмотреть. В однокомнатной квартире площадью в 30 квадратных метров, как вы понимаете, не развернешься и не пошикуешь», — рассказал он.