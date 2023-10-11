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Чубайс раскрыл свое местонахождение журналистам

Экс-глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс вернулся в Израиль из Дубая. Об этом сообщил сам бизнесмен.

Чубайс сообщил свое местонахождение журналистам
© РИА Новости

«Я уже вернулся в Израиль», — заявил Чубайс в беседе с ТАСС.

Он отметил, что ранняя поездка в Дубай была запланированной по работе.

Ранее сообщалось, что Чубайса заметили в аэропорту Дубая. Его увидели в бизнес-зале со своей супругой Авдотьей Смирновой. После начала спецоперации РФ на Украине в 2022 году Чубайс покинул Россию. В РФ он лишился недвижимости на сумму более 50 миллионов долларов, передают «Дни.ру».

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