Чубайс сообщил свое местонахождение журналистам

Он отметил, что ранняя поездка в Дубай была запланированной по работе.

Ранее сообщалось, что Чубайса заметили в аэропорту Дубая. Его увидели в бизнес-зале со своей супругой Авдотьей Смирновой. После начала спецоперации РФ на Украине в 2022 году Чубайс покинул Россию. В РФ он лишился недвижимости на сумму более 50 миллионов долларов, передают «Дни.ру».