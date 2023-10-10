Канада исключила из санкционных списков одного россиянина без указания его должности

Власти Канады внесли изменения в антироссийские санкционные списки, удалив из них Игоря Шаталова, должность которого не указывается. Об этом говорится в поправках к документам, опубликованным на сайте МИД Канады.

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В них указано, что действие санкций в отношении "пункта 1063 <...> отменено". Под этим номером в санкционном списке от 28 октября 2022 года фигурирует Игорь Игоревич Шаталов. Должность этого человека в документах не сообщается.

28 октября 2022 года Канада внесла в санкционные списки 35 физических и шесть юридических лиц, связанных с топливно-энергетическим комплексом России. В частности, под рестрикции тогда подпали вице-премьер правительства России Александр Новак, вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, министр энергетики РФ Николай Шульгинов, ректор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Виктор Мартынов.