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Похожего на Чубайса мужчину заметили в аэропорту Дубая

Мужчину, похожего на бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса, заметили в аэропорту Дубая. Об этом сообщает Telegram-канал «Дубай Петрович».

Похожего на Чубайса мужчину заметили в Дубае
© Lenta.ru

«В бизнес-лаунже аэропорта Дубая замечен бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс, который в марте прошлого года переехал в Израиль», — говорится в публикации под прикрепленным фото с мужчиной.

«Он был там, на месте»: брат Чубайса прокомментировал слухи о его отъезде из Изариля

Ранее похожего на Чубайса мужчину заметили в аэропорту израильского Тель-Авива. Вместе с ним, предположительно, была его жена Авдотья Смирнова.

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