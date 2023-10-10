Лебедев получил работу в соцсети "ВКонтакте"

Российский дизайнер и предприниматель Артемий Лебедев был назначен директором по дизайну «ВКонтакте». Об этом во вторник, 10 октября, сообщили в пресс-службе компании.

Теперь Лебедев будет отвечать за визуальное составляющее продуктов социальной сети, а также формировать подходы к работе над пользовательскими интерфейсами.

— Артемий присоединился к команде «ВКонтакте», чтобы улучшить опыт использования продуктов социальной сети и сделать их доступнее для пользователей. В новой должности он будет управлять дизайном продуктов «ВКонтакте», формировать принципы и подходы к работе над пользовательскими интерфейсами, разрабатывать общее видение дизайна социальной сети, — сказано в сообщении.

В середине сентября Артемий Лебедев на своем Rutube-канале назвал Дубай «одним из самых унылых городов на свете». По его словам, многие переезжают в Дубай и отдыхают там, хотя в городе «невозможно жить».