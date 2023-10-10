Зоозащитники обвинили дрессировщиков Запашных в жестоком обращении с животными на сновании видео с арены цирка. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, кадры «подготовки к новым гастролям и выступлениям» с арены «показали сотрудники цирка».

На видео на тигров замахиваются палкой, поливают водой и даже кидают в них реквизит. Mash утверждает, что это делают известные дрессировщики, не приведя доказательств того, что на арене именно Запашные.

«Увидев это, к делу подключились общественники и все неравнодушные. Началась кампания, подписи и обращения. Дошли даже до СК и депутатов с просьбой проверить», - говорится в сообщении.

Комментариев братьев Запашных по поводу видео пока не поступало.