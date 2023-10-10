Глава подмосковного Подольска скончался в возрасте 47 лет

Глава подмосковного Подольска Дмитрий Жариков скончался в возрасте 47 лет. Об этом сообщает МАУ «Медиацентр» со ссылкой на администрацию городского округа.

© Страница МАУ «Медиацентр» в социальной сети "Вконтакте"

«Боль и скорбь переполняют сердца всех, кто работал вместе с ним. Искренние соболезнования семье Дмитрия Вячеславовича Жарикова. Память о нем останется в сердцах каждого, кто знал его», — заявили там.

О дате и месте прощания с Жариковым власти сообщат дополнительно.

По информации Telegram-канала Mash, причиной смерти стал тромб, который оторвался минувшей ночью. Первым о кончине Жарикова узнал охранник, который приехал забрать его утром на работу. Глава Подольска не открыл ему дверь, и тогда сотрудник разбил окно и проник в дом, где нашел тело мужчины и вызвал скорую. Медики констатировали смерть Жарикова.