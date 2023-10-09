Умер актер из «Тихого Дона» Михаил Голубович
На 80-м году жизни после тяжелой болезни скончался народный артист Луганской народной республики Михаил Голубович. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Ушел из жизни Михаил Голубович. Уверен, на Луганщине нет никого, кто не знал бы этого имени. Человек-легенда, актер и режиссер с мировой известностью, всю свою жизнь Михаил Васильевич посвятил развитию культуры родного края. Он искренне гордился тем, что живет и работает в Донбассе, неутомимо прославлял свою землю в разных странах и на разных континентах», — написал Пасечник.
Он отметил, что для жителей ЛНР Голубович навсегда останется «образцом мужественности, интеллигентности, оптимизма и бесконечной преданности своей земле».
Актер известен по ролям в таких картинах, как «Тихий Дон», «Начало неведомого века», «Кортик», «Как закалялась сталь», «Хождение по мукам» и другим. Голубович имеет звание народного артиста ССР и ЛНР и заслуженного деятеля искусств России.