Умер актер из «Тихого Дона» Михаил Голубович

«Ушел из жизни Михаил Голубович. Уверен, на Луганщине нет никого, кто не знал бы этого имени. Человек-легенда, актер и режиссер с мировой известностью, всю свою жизнь Михаил Васильевич посвятил развитию культуры родного края. Он искренне гордился тем, что живет и работает в Донбассе, неутомимо прославлял свою землю в разных странах и на разных континентах», — написал Пасечник.