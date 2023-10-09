Гребенщиков ответил на слухи о переезде в Израиль

Ранее юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил, что готов защищать Израиль с оружием в руках, но пока будет помогать финансово и сдавать кровь. Он подчеркнул, что горд быть частью израильского народа. Артист пояснил, что его переезд в Израиль был не вынужденной мерой, потому что в России ему ничего не угрожало. По его признанию, все члены семьи имеют паспорта ЕС и могли бы жить в любой из стран Евросоюза, но он с женой выбрал Израиль, потому что любит эту страну и чувствует там себя своим.