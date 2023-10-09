Чубайса заметили в аэропорту Израиля

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме заявил, что в «Роснано» идут тяжелые экономические процессы из-за образования финансовой дыры после отъезда Анатолия Чубайса. Он предположил, что бизнесмен, стоявший во главе компании, покинул страну, поскольку боится уголовного преследования. Путин добавил, что ему показали фото из интернета, где Чубайс уже не Анатолий Борисович, а Мойша Израилевич. Сразу после этого Чубайса заметили в аэропорту Риги. Отмечалось, что в это время в рижском аэропорту с разницей в пять минут вылетали рейсы в Амстердам и в Анталью.