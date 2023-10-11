Размер максимального пособия по больничному листу в месяц вырастет в два раза к 2025 году, увеличившись с 83 тыс. рублей до 172 тыс. рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Размер максимального пособия по больничному листу увеличится в два раза. В 2023 году максимальный размер был 83 тыс. рублей, в 2025 году он достигнет 172 тыс. рублей", - сказал он на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Также в два раза к 2025 году вырастет максимальный размер декретных выплат.
"Декретные выплаты, которые в 2023 году составляют 383 тыс. рублей, а в 2025 году они достигнут 700 тыс. рублей, 794 тыс. рублей - максимальный размер", - уточнил он.