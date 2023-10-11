"Размер максимального пособия по больничному листу увеличится в два раза. В 2023 году максимальный размер был 83 тыс. рублей, в 2025 году он достигнет 172 тыс. рублей", - сказал он на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.