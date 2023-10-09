В РСТ оценили необходимость срочно вывозить россиян из Израиля

Необходимости срочно вывозить россиян из Израиля в настоящее время нет. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Туда нет массового турпотока из России , нет чартерных программ. С индивидуальными туристами разбираются сами туроператоры. Кроме того, аэропорт Бен-Гурион работает, авиакомпания El Al совершает рейсы из Домодедово по расписанию. Были лишь временные ограничения на нерегулярные рейсы зарубежных авиакомпаний. Ситуация не критическая, необходимости срочно вывозить людей нет», – приводятся в сообщении слова вице-президента РСТ Александра Осауленко .

В связи с обострением палестино-израильского конфликта министерство экономического развития РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль, а туроператорам – приостановить продажу туров. Ранее в РСТ отмечали, что количество организованных туристов из России в Израиле составляет не более 100 человек. Посольство России в Израиле также сообщало, что сведений о пострадавших россиянах после обстрелов Израиля пока нет.