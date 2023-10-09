Сын Михаила Швыдкого остается в реанимации

Сын специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого Александр продолжает оставаться в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в медицинском учреждении.

По словам собеседника агентства, Александр Швыдкой находится в тяжелом состоянии, однако дышит самостоятельно.

Напомним, что ранее СМИ сообщили, что 43-летнего Швыдкого госпитализировали в Москве с открытой черепно-мозговой травмой, перелом свода и основания черепа, перелом ребер и нескольких позвонков. По данным Telegram-канала SHOT, находясь в сознании он рассказал правоохранителям, что 1 октября упал с лестницы в подъезде дома на Большой Грузинской улице в Пресненском районе столицы.