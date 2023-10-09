Главный раввин России попал в больницу из-за сотрясения мозга

Главный раввин России госпитализирован
Главный раввин России Берл Лазар получил сотрясение мозга в ходе празднования Симхат Тора в Москве. Об этом пишет РИА Новости.
Известно, что состояние Лазара оценивается как тяжелое, сообщил агентству раввин Горин.
Напомним, что в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по территории Израиля. Вслед за ударом бойцы движения высадились с моря, атаковали КПП на суше, осуществили нападение с воздуха при помощи парапланов. Им удалось зайти в ряд городов. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.
В ответ израильские военные нанесли ракетно-бомбовые удары по сектору Газа. По данным ООН, на фоне эскалации сектор покинули уже 123 538 палестинцев. В Газе полностью разрушены 159 жилых зданий, еще 1210 зданиям нанесен серьезный ущерб.