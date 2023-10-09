Главный раввин России попал в больницу из-за сотрясения мозга

Напомним, что в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по территории Израиля. Вслед за ударом бойцы движения высадились с моря, атаковали КПП на суше, осуществили нападение с воздуха при помощи парапланов. Им удалось зайти в ряд городов. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.