Во Внуково объяснили сбой в системе выдачи багажа

В системе выдачи багажа наблюдаются технические неполадки, сообщили NEWS.ru в пресс-службе московского аэропорта Внуково. Представители терминала отметили, что сейчас груз пассажиров принимается и выдается через пункт выдачи негабаритного багажа.

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В международном аэропорту Внуково на данный момент есть технические неполадки в системе обработки багажа. Тем не менее багаж принимается и выдается через негабарит, — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Как утверждается, специалисты авиагавани приняли все меры для устранения неисправности и на данный момент технический сбой ликвидирован. Аэропорт Внуково вернулся к работе в штатном режиме.

Утром 9 октября в столичном аэропорту Внуково произошел сбой в системе обработки багажа. Как следствие, пассажиры не могли получить или сдать свои вещи. Проблема привела к образованию больших очередей. Очевидцы также сообщали о конфликтах, которые пресекала полиция.