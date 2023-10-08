Варламов рассказал о сложностях при въезде в Панаму из-за паспорта РФ

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) рассказал о проблемах на пограничном контроле при въезде в Панаму. Об этом сообщает Forbes.

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Варламов рассказал, что инцидент произошел в 2022 году, когда СВО на Украине только началась. Он ездил по Европе и Америке, и «ни разу у меня не было, чтобы в лицо как-то дискриминировали, чтобы сказали, мол, мы не будем тебя обслуживать». Однако во время 10-часовой пересадке в Панаме произошла неприятная история.

«Я вышел на улицу, иду на границу, даю русский паспорт, пограничник смотрит и говорит: «Гражданам России въезд в Панаму запрещен! Пошел вон, иди сиди в своей транзитной зоне и не показывайся нам здесь», - рассказал Варламов.

По его словам, он поискал информацию в интернете, узнал, что в Панаму не запрещено выезжать с русским паспортом, и просто пошел на другой паспортный контроль. Там ему сказали: добро пожаловать в Панаму.